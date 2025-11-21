Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Flexibel bis zum Umfallen: Frauen in Teilzeit.
Flexibel bis zum Umfallen: Frauen in Teilzeit. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Flexibel bis zum Umfallen: Frauen in Teilzeit.
Flexibel bis zum Umfallen: Frauen in Teilzeit. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Meinung
Kommentar
Sachsen steckt fest: Wie raus aus der Teilzeitfalle?
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Müssen wir einfach alle nur mehr arbeiten, dass es uns in Sachsen besser geht? Wer sich bei dem Thema Teilzeit verrechnet.

Zur Vorschuluntersuchung meines Jüngsten musste ich auf einem Fragebogen ankreuzen, ob ich Teilzeit, Vollzeit oder überhaupt arbeite. Gleich nach der Frage, welchen Schulabschluss ich eigentlich habe. Sonst noch Fragen? Was sagt das über mein Kind und mich als Mutter aus?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Alle Beiträge aus dem WE finden Sie hier
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
19 min.
Montagsdemos in Sachsen: „Die Menschheit ist bekloppt“
Demonstrationszug zwischen Rosenbüschen und Plattenbau in Chemnitz.
Jeden Montag treffen sich in mehr als 80 sächsischen Städten Menschen, um über den Staat zu schimpfen. Mit dabei ist die rechtsextreme Partei „Freie Sachsen“. Eine Geschichte aus Zwickau, wo der Protest als besonders radikal gilt.
Manuela Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
07:00 Uhr
3 min.
Chemnitz: Wie steht es um die Gleichstellung, Frau Herold?
Franziska Herold ist die Gleichstellungsbeauftragte von Chemnitz. Vorher war sie Diversity Managerin eines IT-Unternehmens.
Franziska Herold ist seit einigen Monaten als Gleichstellungsbeauftragte im Rathaus tätig. Es geht dabei nicht nur um Frauen. Und selbst die Männer verdienen besondere Aufmerksamkeit.
Denise Märkisch
Mehr Artikel