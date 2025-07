Väterrechte: Verantwortung füreinander übernehmen

Eine Reform soll die Rechte leiblicher Väter stärken

Was ist Familie? Darauf gibt es viele Antworten. Dass Eltern sich trennen und in jeweils neuen Konstellationen weiterleben, ist heute für viele Menschen Alltag. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hat nun einen Entwurf für eine Reform vorgelegt, die leibliche Väter in ihren Rechten stärken soll. Sie setzt damit einen Auftrag des...