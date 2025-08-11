Verfassungsviertelstunde an Sachsens Schulen? Staatsbürgerkunde 2.0 braucht nun wirklich niemand

Von Bayern, wo das Format seit einem Schuljahr Pflicht ist, über Thüringen, wo das Modell nun ausprobiert wird, schwappt eine neue Idee nach Sachsen - bei der aber dringend Obacht geboten ist.

Na gut, so ganz überraschend ist das dann doch nicht, dass auch diese Idee aus Bayern kommt. Hatten sich nicht gerade aus dem südlichen Bundesland in den 1990er-Jahren regelmäßig Spitzenpolitiker mit kreativen Vorschlägen zur Kürzung der Aufbau-Ost-Gelder zu Wort gemeldet, wenn in Ostdeutschland mal wieder partout die „falsche" Partei...