Vergabe der Fußball-WM 2030: Chance vertan

Thomas Prenzel zur Vergabe der Fußball-WM 2030 an sechs Länder auf drei Kontinenten

Im Jahr 2002 fand erstmals eine Fußball-WM in nicht mehr nur einem Land statt. Damals hießen Japan und Südkorea die Gastgeber. 2026 werden es mit Kanada, Mexiko und den USA gleich drei Länder sein, die eine Weltmeisterschaft ausrichten. Und 2030 sind es dann sechs Nationen auf drei Kontinenten, die sich der Weltöffentlichkeit präsentieren. Kaum auszudenken, wenn das so weiter geht. Doch wer will das eigentlich?

Der Fußballweltverband Fifa möchte nach eigenem Bekunden mit der Vergabe für 2030 den WM-Premierenausrichter Uruguay ehren. Doch das geht auch anders, beispielsweise nur mit dem Eröffnungsspiel im Stadion von Montevideo. Stattdessen wartet auf die Teilnehmer ein riesiger logistischer Aufwand und für die besten Teams jede Menge Reisestrapazen. Und für die Zuschauer und Fans verwässert so ein Championat in sechs Staaten auf drei Kontinenten, das eigentlich von der landestypischen Kultur eines Gastgebers getragen und in Erinnerung behalten werden sollte. Diese Chance zumindest hat die Fifa vertan, dafür aber sicher wieder ein paar Schweizer Franken mehr auf dem Konto in Aussicht.