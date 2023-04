Zurück ins Gestern

Das ist kein Zufall. Genau vor dem großen Klimakongress der CDU gibt Parteichef Friedrich Merz ein Interview, das den Umwelt- und Energiepolitikern seiner Partei in den Rücken fällt. Die Botschaft ist glasklar: Es ist alles gar nicht so schlimm, vor allem gar nicht so dringlich mit dem Klimawandel. Morgen geht die Welt schon nicht unter....