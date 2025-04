Bürgermeisterwahlen in Mittelsachsen

Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Mittelsachsen wählen am 12. Juni in verschiedenen Gemeinden und Städten einen neuen Bürgermeister. In 26 Kommunen wird an diesem Tag in Mittelsachsen ein neuer Rathauschef gesucht. "Freie Presse" stellt die Kandidaten in einigen der Gemeinden und Städte vor. (Foto: Ingo Bartussek/Abdobe Stock)