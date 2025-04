Frankenberg, Mittweida 3 min.

Die Woche in Mittelsachsen: Steigende Sport-Beiträge in Frankenberg und Wahlforum in Mittweida

Es ist wieder kalt in Mittelsachsen, der Landkreis aber in Bewegung. In dieser Woche geht es um Berufe, Handarbeiten, Kunst, Sport und auch die Bundestagswahl – mit prominenten Namen von AfD bis BSW.