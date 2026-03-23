14 Geburten in Eppendorf – ein Jahrgang voller Hoffnung

Beim Babyempfang der Gemeinde Eppendorf begrüßte Bürgermeister Axel Röthling die Neugeborenen des vergangenen Jahres.

Bürgermeister Axel Röthling (SPD) hat jetzt beim Babyempfang im „Alten Bahnhof" die Neugeborenen des vergangenen Jahres aus Eppendorf begrüßt. Etwa die Hälfte der eingeladenen Familien war gemeinsam mit ihren Babys zur Veranstaltung gekommen. Insgesamt konnte Eppendorf im gesamten Gemeindegebiet im vergangenen Jahr 14 neue Erdenbürger...