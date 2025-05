Mitarbeiter der Orgelbaufirma Schuke bauen die großen Pfeifen in das Holzbett im Emporenboden der Augustusburger Kirche ein. Bild: Claudia Dohle

Initiator und Kirchenmusiker Pascal Kaufmann freut sich über den Baufortschritt der 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg. Bild: Claudia Dohle

Mitarbeiter der Orgelbaufirma Schuke bauen die großen Pfeifen in das Holzbett im Emporenboden der Augustusburger Kirche ein. Bild: Claudia Dohle

Initiator und Kirchenmusiker Pascal Kaufmann freut sich über den Baufortschritt der 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg. Bild: Claudia Dohle

Flöha 09.05.2025

Neue 360-Grad-Klangwelt in Augustusburg spricht mehrere Sinne an: So soll man Musik hören, sehen und fühlen

Von Claudia Dohle 0:00 Anhören