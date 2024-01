51. Wintertreffen der Motorradfahrer in Augustusburg: Weniger Besucher und Biker

Nach der Kritik an hohen Preisen und fehlenden Angeboten im vorigen Jahr haben anscheinend viele Biker ihre Boykott-Ankündigung wahr gemacht.

Das 51. Wintertreffen der Motorradfahrer in Augustusburg zählte deutlich weniger Besucher und Teilnehmer als in der Vergangenheit. Die Geschäftsführerin der Schlossbetriebe Augustusburg-Scharfenstein-Lichtenwalde, Patrizia Meyn, bilanzierte am Sonnabendnachmittag zirka 3000 Besucherinnen und Besucher sowie etwa 850 Biker. Im Vorjahr, zum...