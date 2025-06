Am Freitag endet eine Ära in Flöha: Wirtschaftsgymnasium zieht aus

Nach 67 Jahren endet mit dem letzten Schultag die Geschichte der beruflichen Bildung am Standort Flöha. Doch das Schulgebäude wird auch nach dem Auszug für Unterricht genutzt.

Für Flöha ist es ein historischer Tag: Am Freitag endet mit dem letzten Schultag am Beruflichen Gymnasium Wirtschaftswissenschaft die Geschichte einer Berufsbildenden Schule an dem Standort. Seit 2008 war im Schulhaus an der Bahnhofstraße in Flöha die Außenstelle des Freiberger Beruflichen Schulzentrums (BSZ) „Julius Weisbach“...