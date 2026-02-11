Augustusburg: Fahrer nach Unfall im Krankenhaus

Zu weit nach links geraten: Bei Erdmannsdorf stieß ein Mercedes mit einem Toyota zusammen. Der Schaden liegt bei rund 13.000 Euro. Was geschah.

In Augustusburg (Ortsteil Erdmannsdorf) ist es am Dienstag zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Toyota gekommen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Ein 90‑Jähriger fuhr gegen 12.55 Uhr auf der Chemnitzer Straße (S 236) von Erdmannsdorf Richtung Augustusburg. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang geriet der Mercedes nach...