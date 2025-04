Augustusburg: Virtuoses auf sechs Saiten erklingt im Musikkabinett

Am Samstag, 17 Uhr ist David Sick aus Leipzig im Musikkabinett Augustusburg zu Gast. Liebhaber klassischer Musik kommen auf ihre Kosten.

Augustusburg.

Klassische Gitarrenmusik präsentiert David Sick aus Leipzig am Samstag, 26. April, 17 Uhr im Musikkabinett Augustusburg, Markt 5. Geboren 1977, studierte er von 1998 bis 2002 klassische Gitarre an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar. Es folgten Aufbaustudium und Meisterklasse in Gitarre/Weltmusik an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden. 2004 kam seine Solo-Debut-CD „Industrial Blues“ heraus. Sick ist seit 2011 Lehrbeauftragter an der Musikschule „Gebrüder Graun“ in Brandenburg. In seinen Konzerten erklingen eigene Kompositionen und (Pop-) Arrangements, sowie Musik berühmter Komponisten des Barock, der Klassik und Romantik. Kartenvorbestellung sind in der Tourist-Info Augustusburg, Telefon 037291/39550, möglich. (fp)