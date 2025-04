Augustusburger Drahtseilbahn steht bald still: Das ist der Grund

Das historische Schienenfahrzeug hat seine 114. Saison vor sich. Doch bevor der Frühling am Schloss richtig losgehen kann, ist eine Zwangspause angesagt.

Augustusburg, Erdmannsdorf.

Sie verbindet Schloss Augustusburg mit dem Bahnhof Erdmannsdorf, und damit über die Regionalbahn 80 mit dem Erzgebirge und dem Raum Chemnitz: die historische Drahtseilbahn. Seit Juni 1911 fährt sie bergauf, bergab - heute in der Regel im 20-Minuten-Takt. Im Jahr 2024 transportierte sie auf diese Weise knapp 80.000 Fahrgäste. Nach Informationen des Verkehrsverbunds Mittelsachsen (VMS) sind das etwa so viele wie in den Vorjahren.

Doch ab der kommenden Woche ist damit Schluss. Zumindest vorübergehend: Die Bahn geht in die Wartungspause. Wie der Verkehrsverbund mitteilt, wird sie rundum geprüft. Teamleiter Tino Groß: „Von unseren 1502 überwiegend hölzernen Schwellen müssen rund 40 durch Kunststoffexemplare ausgetauscht werden. Diese sind zwar etwas teurer, aber halten deutlich länger als Holzschwellen und sind optisch kaum von diesen zu unterscheiden.“ Sein Team wird außerdem die Seilbahnsteuerung warten, einen Teil der 252 Rollen austauschen, über die das Seil läuft, und die Wagen frühlingsfit machen. Schließlich steht der TÜV an, außerdem Dienstunterricht und Arbeitsschutzbelehrungen.

Der VMS kündigt außerdem eine Besonderheit an: Zum Augustusburger Musiksommer wird die Bahn an elf Samstagabenden von Mitte Juni bis Ende August abends länger fahren, und zwar bis 19.40 Uhr.

Am 12. April startet die „Alte Lady“ wieder. (eva)