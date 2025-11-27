Augustusburger Ehrenamtler wurden in Freiberg gewürdigt

Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Kreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.

Der Kreis Mittelsachsen stellte seinen Ehrenamtsempfang unter das Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur". Rund 250 Gäste folgten der Einladung von Landrat Sven Krüger ins Freiberger Tivoli. Er betonte die große Bedeutung der Kultur und würdigte das Engagement in Vereinen, Bibliotheken sowie Theater- und Musikprojekten. Vertreter des...