Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus. Bild: Detlev Müller
Klaus Hiller leitet seit 1974 den Erdmannsdorfer Posaunenchor.
Klaus Hiller leitet seit 1974 den Erdmannsdorfer Posaunenchor. Bild: Ursula Hiller
Uwe Ebert engagiert sich an vielen Stellen in Grünberg.
Uwe Ebert engagiert sich an vielen Stellen in Grünberg. Bild: Kerstin Ebert
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus. Bild: Detlev Müller
Klaus Hiller leitet seit 1974 den Erdmannsdorfer Posaunenchor.
Klaus Hiller leitet seit 1974 den Erdmannsdorfer Posaunenchor. Bild: Ursula Hiller
Uwe Ebert engagiert sich an vielen Stellen in Grünberg.
Uwe Ebert engagiert sich an vielen Stellen in Grünberg. Bild: Kerstin Ebert
Flöha
Augustusburger Ehrenamtler wurden in Freiberg gewürdigt
Von Claudia Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Kreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.

Der Kreis Mittelsachsen stellte seinen Ehrenamtsempfang unter das Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“. Rund 250 Gäste folgten der Einladung von Landrat Sven Krüger ins Freiberger Tivoli. Er betonte die große Bedeutung der Kultur und würdigte das Engagement in Vereinen, Bibliotheken sowie Theater- und Musikprojekten. Vertreter des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
5 min.
„Einer für Alle“ in Augustusburg: Wie Grünberg zum Preisgeld für den Sanitärcontainer kam
Bei der Preisverleihung in Berlin: Klaus-Peter Drechsel und Elke Schwarz.
Die Mittelsachsen haben erneut erfolgreich am Engagement-Wettbewerb „machen!2025“ für ein vielfältiges Engagement in ländlichen Regionen teilgenommen. Ihre jüngste Idee wurde mit 5000 Euro belohnt.
Christof Heyden
14:04 Uhr
3 min.
Zwickau-Trainer Rico Schmitt nach Derbysieg: „Ich muss meine Spieler nicht einfangen“
Hat bisher alles im Griff: FSV-Trainer Rico Schmitt.
Während der FSV-Mannschaft zwei Auswärtsfahrten nach Leipzig bevorstehen, bastelt der Sportdirektor am Kader für die nächste Saison.
Thomas Prenzel
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
12:15 Uhr
4 min.
Augustusburger Ehrenamtler in Freiberg gewürdigt
Der Landkreis Mittelsachsen richtete den Empfang des Ehrenamtes unter dem Motto „Gemeinsam mit Herz für Kultur“ im Freiberger Tivoli aus.
Rund 250 Ehrenamtliche folgten der Einladung des Landkreises Mittelsachsen ins Freiberger Tivoli. Auch Augustusburger waren dabei und zeigten, wie vielfältig Kulturarbeit in den Orten gelebt wird.
Claudia Dohle
14:02 Uhr
2 min.
Stellenabbau bei Wacker - Auswirkungen für Nünchritz unklar
Das Nünchritzer Werk von Wacker Chemie ist mit 1.500 Mitarbeitern der größte Chemiestandort in Sachsen. (Archivbild)
Konzernweit soll knapp jede zehnte Stelle wegfallen. In Nünchritz betreibt das Unternehmen das größte Chemie-Werk Sachsens.
Mehr Artikel