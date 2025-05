Auto gerät zu weit nach links: Crash auf der Straße zwischen Flöha und Augustusburg

Laut Polizei kamen die beiden Fahrzeugführer mit dem Schrecken davon.

Augustusburg.

Mit dem Schrecken davongekommen sind eine Autofahrerin und ein Autofahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Staatsstraße 223 zwischen Flöha und Augustusburg. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Renault gegen 14.30 Uhr auf der Straße in Richtung Augustusburg unterwegs. Dabei geriet der Renault offenbar zu weit nach links und touchierte einen entgegenkommenden Pkw Mercedes (Fahrer: 60). Verletzt worden ist bei dem Unfall demnach niemand. Allerdings ist der Sachschaden erheblich. Laut dem Polizeibericht summiert er sich auf insgesamt etwa 20.000 Euro. (fp)