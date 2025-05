B 173: Nach schwerem Unfall in Memmendorf Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Unfall ereignete sich am Samstag auf der Bundesstraße zwischen Freiberg und Oberschöna in Memmendorf. Die B 173 war zeitweise voll gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der B 173 zwischen Freiberg und Oederan in Memmendorf ereignet. Das bestätigte der Polizeiführer vom Dienst der Polizeidirektion Chemnitz am Samstagabend auf Anfrage von „Freie Presse“. Demnach wurde der Unfall in Höhe des Gasthofs Goldener Stern der Polizei gegen 14.30 Uhr...