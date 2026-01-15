Bauarbeiten in Dresden: Busse ersetzen Züge auf RE3 und RB30

Der Schienenersatzverkehr auf den Linien durch Mittelsachsen betrifft viele Pendler. Bis 24. Januar ändern sich die Fahrpläne. Welche Details sind besonders wichtig?

Auf den Regionalbahnlinien RE3 und RB30 (Dresden – Chemnitz – Zwickau – Hof) verkehren zwischen Dresden Hauptbahnhof und Dresden-Plauen noch bis zum 24. Januar Busse statt Züge. Das teilt die Mitteldeutsche Regiobahn mit. Grund seien Bauarbeiten, heißt es. Das Unternehmen weist darauf hin, das die Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern nur...