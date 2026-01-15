MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Regionalbahnlinie RB30 hält auch in Niederbobritzsch.
Die Regionalbahnlinie RB30 hält auch in Niederbobritzsch. Bild: Siiri Klose/Archiv
Die Regionalbahnlinie RB30 hält auch in Niederbobritzsch.
Die Regionalbahnlinie RB30 hält auch in Niederbobritzsch. Bild: Siiri Klose/Archiv
Flöha
Bauarbeiten in Dresden: Busse ersetzen Züge auf RE3 und RB30
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schienenersatzverkehr auf den Linien durch Mittelsachsen betrifft viele Pendler. Bis 24. Januar ändern sich die Fahrpläne. Welche Details sind besonders wichtig?

Auf den Regionalbahnlinien RE3 und RB30 (Dresden – Chemnitz – Zwickau – Hof) verkehren zwischen Dresden Hauptbahnhof und Dresden-Plauen noch bis zum 24. Januar Busse statt Züge. Das teilt die Mitteldeutsche Regiobahn mit. Grund seien Bauarbeiten, heißt es. Das Unternehmen weist darauf hin, das die Mitnahme von Fahrrädern und E-Rollern nur...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
11:21 Uhr
2 min.
SG Traktor Neukirchen spart Strom mit neuer LED-Flutlichtanlage
Der 2009 eingeweihte Kunstrasenplatz in Neukirchen hat eine neue Flutlichtanlage.
Für rund 26.000 Euro wurde die alte Flutlichtanlage auf LED umgerüstet. Dank Fördermitteln, App-Steuerung und viel Eigenleistung ist der Kunstrasenplatz nun fit für die Zukunft.
Roland Wagner
09.01.2026
2 min.
Fahrplanänderungen auf zwei Bahnstrecken in Sachsen
Fahrgäste auf den Linien RB110 und RE6 müssen mit geänderten Fahrzeiten und Busersatzverkehr rechnen (Symbolbild)
Bauarbeiten sorgen ab Montag auf zwei Regionalbahnstrecken in Sachsen für Zugausfälle und geänderte Fahrzeiten. Was Pendlerinnen und Pendler jetzt beachten müssen.
06.11.2025
1 min.
Bahnverkehr von Mittweida nach Riesa: Ab Freitag gilt Schienenersatzverkehr
In Mittweida kann man weiter in den Zug einsteigen, ab Waldheim fahren Busse.
Die Mitteldeutsche Regiobahn ist von Gleisarbeiten betroffen: Ab 7. November geht es zwischen Döbeln und Waldheim am Abend nur mit dem Bus weiter.
Falk Bernhardt
11:18 Uhr
2 min.
Mehr Unterstützung für Schüler mit Rechenschwäche
Schätzungen zufolge hat pro Klasse ein Schüler eine Rechenschwäche. (Symbolbild)
Sachsen plant mehr Förderung für Kinder mit Rechenschwäche. Ein Stufenmodell soll noch in diesem Jahr starten und gezielte Hilfen ermöglichen.
15.01.2026
3 min.
Wigald Boning steigt bei sieben Grad Celsius in die Weiße Elster in Plauen: „Würde ich hier öfter eintunken, würde ich ein paar Steine wegräumen“
 5 Bilder
Badeprofi Wigald Boning stieg am Donnerstag in Plauen in die Weiße Elster.
Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass suchte Komiker Wigald Boning vor seinem Auftritt im Plauener Malzhaus die Elsteraue auf. Und er tat es nicht allein.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel