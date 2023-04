Bluesgitarre mit Gänsehaut-Feeling: Gwyn Ashton zu Gast in der Tenne

Der Australier will am Samstag das Konzerthaus in Oederan zum Schwingen bringen. Für das Tenne-Team verbinden sich mit ihm schöne Erinnerungen.

Die Stadt Oederan liegt eigentlich nicht in Tschechien, aber doch ist sie Teil einer Tour des Bluesmusikers Gwyn Ashton, die ihn durch Tschechien und die Slowakei führt. Am Samstagabend wird er mit seinem international mehrfach ausgezeichneten Gitarrenspiel und seinem sensiblen Gesang den Konzertraum zum Schwingen bringen.