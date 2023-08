Braunsdorf: Eine Villa sucht einen Käufer für 1,5 Millionen Euro

Der Makler sagt, es sei ein Schnäppchen. Nun, bei einem Kaufpreis von 1,5 Millionen Euro ist das Schnäppchen wohl eine Sache der Perspektive. Fest steht aber, dass die Villa an der Dorfstraße in Braunsdorf, die in verschiedenen Immobilienportalen zum Verkauf steht, einiges zu bieten hat. Knapp 500 Quadratmeter Wohnfläche zum Beispiel und ein...