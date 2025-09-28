Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Flöha
  • |

  • Da wird selbst August schwach: Simulator lässt im neuen Augustusburger Kutschenmuseum die Herzen höher schlagen

Dem Kutschensimulator konnte selbst das Kurfürstenpaar nicht widerstehen, sodass August selbst zum Kutscher wurde im neuen Augustusburger Kutschenmuseum.
Dem Kutschensimulator konnte selbst das Kurfürstenpaar nicht widerstehen, sodass August selbst zum Kutscher wurde im neuen Augustusburger Kutschenmuseum. Bild: Andreas Bauer
Dem Kutschensimulator konnte selbst das Kurfürstenpaar nicht widerstehen, sodass August selbst zum Kutscher wurde im neuen Augustusburger Kutschenmuseum.
Dem Kutschensimulator konnte selbst das Kurfürstenpaar nicht widerstehen, sodass August selbst zum Kutscher wurde im neuen Augustusburger Kutschenmuseum. Bild: Andreas Bauer
Flöha
Da wird selbst August schwach: Simulator lässt im neuen Augustusburger Kutschenmuseum die Herzen höher schlagen
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben rund 1000 neugierigen Besuchern hat die neue Attraktion des Schlosses am ersten Wochenende auch Fachleute angelockt. Während ein Ingenieur staunte, widmete sich ein Kutscher der Praxis.

Für Steffi Richter steht fest: Mit ihren Enkelkindern wird sie demnächst noch einmal aufs Schloss Augustusburg kommen. „Für sie wird es ein interessantes Erlebnis“, sagt die Dresdnerin, die im Radio vom neuen Kutschenmuseum gehört hatte und sich gleich am Wochenende der Eröffnung einen Eindruck vom neuen Angebot verschaffen wollte.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
26.09.2025
2 min.
Umbau für 9,1 Millionen - Kutschenmuseum feiert Neueröffnung
Der Galawagen des Sächsischen Hofes aus dem Jahr 1876/77 ist eines der Exponate im neu konzipierten Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg.
Das Kutschenmuseum in Augustusburg präsentiert sich nach einem Umbau komplett neu. Besucher können nicht nur Wagen aus mehreren Jahrhunderten besichtigen, sondern auch selbst zum Kutscher werden.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
26.09.2025
4 min.
Geschichte mit Gaming-Faktor: Warum im Augustusburger Kutschenmuseum keine Langeweile aufkommt
Auf geht’s: Schlossbetriebe-Chefin Patrizia Meyn und Finanzminister Christian Piwarz im Kutschensimulator des neuen Kutschenmuseums im Schloss Augustusburg.
Die neu eröffnete Ausstellung im Schloss verbindet historische Ausstellungsstücke mit einem innovativen Konzept. Die Schau ist nicht nur ein Hingucker, sondern hat viel Mitmach-Potenzial.
Matthias Behrend
Mehr Artikel