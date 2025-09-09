Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Grün-Offensive der Stadt sieht unter anderem Baumpflanzungen vor.
Die Grün-Offensive der Stadt sieht unter anderem Baumpflanzungen vor.
Flöha
Das ist die Grün-Offensive für das Wohngebiet Sattelgut in Flöha
Redakteur
Von Matthias Behrend
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt plant zusammen mit den Großvermietern für das größte Wohngebiet in der Stadt mehrere Maßnahmen für mehr Attraktivität.

Die Arbeiten zur Aufwertung des Wohngebietes Sattelgut in Flöha sollen noch in diesem Jahr stattfinden. Das kündigte der Leiter der Bauverwaltung, Andre Stefan, an, nachdem der Technische Ausschuss des Stadtrates die geplanten Baumaßnahmen dafür einstimmig beschlossen hat. Die Pläne der Stadtverwaltung sehen nicht nur ergänzende...
