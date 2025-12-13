MENÜ
Die Männelparade, angeführt vom Weihnachtsmann und Engel, führte beim Männelmarkt durch die Augustusburger Altstadt.
Die Männelparade, angeführt vom Weihnachtsmann und Engel, führte beim Männelmarkt durch die Augustusburger Altstadt. Bild: Claudia Dohle
Die Männelparade, angeführt vom Weihnachtsmann und Engel, führte beim Männelmarkt durch die Augustusburger Altstadt.
Die Männelparade, angeführt vom Weihnachtsmann und Engel, führte beim Männelmarkt durch die Augustusburger Altstadt. Bild: Claudia Dohle
 12 Bilder
Flöha
Das sind die Bilder vom Männelmarkt-Markt in Augustusburg
Von Claudia Dohle
Mit traditioneller Handwerkskunst, Mitmachangeboten und weihnachtlicher Stimmung lockt der Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucher ins Erzgebirge.

Nebel und zeitweise Nieselregen können der guten Stimmung auf dem Augustusburger Männelmarkt am Sonnabend nichts anhaben. Rund um den Marktplatz sowie am Stadthaus und im Lehngericht haben viele Händler ihre Weihnachtsmarktbuden geöffnet. Es gibt kreative Bastelangebote.
