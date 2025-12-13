Das sind die Bilder vom Männelmarkt-Markt in Augustusburg

Flöha
Mit traditioneller Handwerkskunst, Mitmachangeboten und weihnachtlicher Stimmung lockt der Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucher ins Erzgebirge.
Nebel und zeitweise Nieselregen können der guten Stimmung auf dem Augustusburger Männelmarkt am Sonnabend nichts anhaben. Rund um den Marktplatz sowie am Stadthaus und im Lehngericht haben viele Händler ihre Weihnachtsmarktbuden geöffnet. Es gibt kreative Bastelangebote.
