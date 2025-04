Der kochende Künstler: Der Maler Lichtblau aus Niederwiesa meldet sich im Kulturhauptstadtjahr zurück

Der Maler Lichtblau hat sich eine Pause von der Öffentlichkeit gegönnt. Aber zu Pfingsten will er sein Atelier wieder öffnen. Eine andere Kunst hat er auch für sich entdeckt.

Gefühlt wird das kleine Atelier von Maler Lichtblau in Niederwiesa immer enger, weil sich immer mehr Bilder an den Wänden, in Regalen stapeln, immer mehr Grafiken an Strippen unter der Decke hängen. Zwar hatte sich der Künstler für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, auch sein Atelier nicht mehr zu Pfingsten geöffnet - aber...