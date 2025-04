„Die Küche ist das Herz des Hauses“: Wie es bei Ratiomat in Leubsdorf nach dem Tod des Geschäftsführers weitergeht

Fast 20 Jahre lang war Adalbert Sigg das Gesicht von Ratiomat Einbauküchen. Das Familienunternehmen produziert in Leubsdorf für den deutschen und europäischen Markt - und erfüllt extravagante Wünsche.

Eine rosa Küche, wirklich? So mancher kann sich das wohl nicht vorstellen. Aber für Adalbert Sigg war es keine Frage: Der Kunde wünscht sich eine rosa Küche, also bekommt er eine. Seine Witwe Heike Sigg erinnert sich bis heute an diese Anekdote: „Mein Mann hat gerne ausprobiert, er war immer offen für Neues.“