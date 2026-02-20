„Die Schaltzentrale bleibt über Wasser!“: Wie sich ein Paar aus Flöha beim Eisschwimmen im Erzgebirge schlägt

Flöha
Ines und Stefan Fuchs trotzen der Kälte und gehen bei den Deutschen Meisterschaften in Neuhermsdorf an den Start. Was gibt ihnen das? Und wo liegt für sie die Grenze?
Ihre Hand krallt sich am Holm der hölzernen Leiter fest. Das Wasser ist eiskalt. Es hat gut zwei Grad Celsius, aber Ines Fuchs macht das in diesem Moment nichts aus. Sie hat trainiert und fühlt sich fit. 50 Meter Brustschwimmen, das ist ihr Lauf bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen im osterzgebirgischen Neuhermsdorf bei Frauenstein....
