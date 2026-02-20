MENÜ
  • „Die Schaltzentrale bleibt über Wasser!“: Wie sich ein Paar aus Flöha beim Eisschwimmen im Erzgebirge schlägt

Eisschwimmen am Hotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf: Teilnehmer Stefan Fuchs aus Flöha nach seinem Wettkampf über 50 Meter Brust.
Eisschwimmen am Hotel Altes Zollhaus in Neuhermsdorf: Teilnehmer Stefan Fuchs aus Flöha nach seinem Wettkampf über 50 Meter Brust. Bild: Egbert Kamprath
Ines Fuchs bereitet sich bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen in Neuhermsdorf auf ihren Start über 50 Meter Brust vor.
Ines Fuchs bereitet sich bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen in Neuhermsdorf auf ihren Start über 50 Meter Brust vor. Bild: Egbert Kamprath
Eisschwimmen in Neuhermsdorf: Ines und Stefan Fuchs aus Flöha kurz vor dem Start.
Eisschwimmen in Neuhermsdorf: Ines und Stefan Fuchs aus Flöha kurz vor dem Start. Bild: Egbert Kamprath
Flöha
„Die Schaltzentrale bleibt über Wasser!“: Wie sich ein Paar aus Flöha beim Eisschwimmen im Erzgebirge schlägt
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ines und Stefan Fuchs trotzen der Kälte und gehen bei den Deutschen Meisterschaften in Neuhermsdorf an den Start. Was gibt ihnen das? Und wo liegt für sie die Grenze?

Ihre Hand krallt sich am Holm der hölzernen Leiter fest. Das Wasser ist eiskalt. Es hat gut zwei Grad Celsius, aber Ines Fuchs macht das in diesem Moment nichts aus. Sie hat trainiert und fühlt sich fit. 50 Meter Brustschwimmen, das ist ihr Lauf bei den Deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen im osterzgebirgischen Neuhermsdorf bei Frauenstein....
