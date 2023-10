Drehort Hotel „Falkenhöhe“: Für den neuen Erzgebirgskrimi ermitteln die Kommissare in Falkenau

In einer kurzen Pause nahmen sich am Mittwochnachmittag die Hauptdarsteller Lara Mandoki (rechts) und Kai Scheve (links) sowie Regisseur Markus Imboden während der Dreharbeiten für den neuen Erzgebirgskrimi am Hotel „Zur Falkenhöhe" in Falkenau kurz Zeit für ein Foto. Bild: Hendrik Jattke