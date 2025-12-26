MENÜ
  • Ein Herz für Trucker an der Autobahn 4 bei Dresden: Wie Mittelsachsen Fernfahrer überraschten

Die Aktion der mittelsächsischen Ehrenamtler kam sehr gut an.
Die Aktion der mittelsächsischen Ehrenamtler kam sehr gut an. Bild: Team Ulbricht
Flöha
Ein Herz für Trucker an der Autobahn 4 bei Dresden: Wie Mittelsachsen Fernfahrer überraschten
Von Knut Berger
Für Sven Ulbricht fiel das Festessen am ersten Weihnachtsfeiertag aus. Mit Freunden aus Niederwiesa, Chemnitz und Auerswalde absolvierte der Lichtenwalder einen ganz speziellen Außeneinsatz.

Bei Sven Ulbricht und Andreas Hensel gab es am ersten Weihnachtsfeiertag kein Festessen. Vielmehr waren sie mit Freunden unterwegs, um Lkw-Fahrern auf Autobahn-Rastplätzen ein kleines Präsent zu übergeben. Das gesetzliche Fahrverbot zu Feiertagen hat zur Folge, dass zu Weihnachten in der Regel die Brummis nicht rollen dürfen. Deshalb sind die...
Mehr Artikel