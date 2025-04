Einbruch in der „Alten Baumwolle“ in Flöha: Zahnärztin sucht Zeugen

Am Ostermontag nutzten Diebe offenbar die Gunst der Stunde. Der Verlust ist vierstellig. Jetzt hat sich die betroffene Ärztin an die Öffentlichkeit gewandt.

Ostermontag gegen 16 Uhr, da war die Zahnarztpraxis in der Straße „Zur Baumwolle“ in Flöha natürlich leer. Und das machten sich offenbar Einbrecher zunutze, wie Zahnärztin Dr. Annekathrin Bruder bei Facebook mitteilt: „Der Täter gelangte vermutlich von der Park-/Kindergarten-Seite aus auf das Gelände und schlug eine Scheibe an der...