Erdmannsdorf: Triebwagen der Erzgebirgsbahn fährt über Baum, Zugausfälle zwischen Annaberg und Chemnitz

Trotz der Wucht des Unfalls blieb der Triebwagen auf dem Gleis. Die Fahrgäste und das Fahrpersonal zogen sich keine Verletzungen zu. Doch der Eisenbahnverkehr kam zum Erliegen.

Ein Triebwagen der Erzgebirgsbahn ist am Mittwochfrüh aus Richtung Chemnitz kommend in Erdmannsdorf über einen Baum gefahren. Dieser war witterungsbedingt auf das Gleis gefallen. Der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Auf der eingleisigen Strecke zwischen Annaberg-Buchholz und Chemnitz kam es in beiden Richtungen zu...