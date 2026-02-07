Erlebnispfad soll Energie-Bewusstsein schaffen

Flöha
Wieviel Energie verbraucht man eigentlich täglich? Und wie kann man bewusster mit ihr umgehen? Ein Rentner aus Flöha hat da eine Idee. Mit der will er vor allem Schüler begeistern.
Will man selbst die Energie erzeugen, die benötigt wird, um einen Liter Wasser zum Kochen zu bringen, muss man sich sechs Stunden lang auf einem Fahrrad abstrampeln und die Pedalkraft umleiten. Wer weiß denn schon sowas? Jürgen Werner tut es. Und er weiß noch viel mehr. Der 73-Jährige ist Elektromeister, besaß lange eine eigene Firma und...
