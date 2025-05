Eröffnung mit dem Anja Bachmann-Quartett: Museum Oederan startet neue Ausstellung zur Textilindustrie

Mit einem Konzert eröffnet das Museum „Die Weberei“ seinen Teil der städteübergreifenden Ausstellung „Textil! Zukunft“.

Anja Bachmann ist in verschiedenen Ensembles von Klezmer bis Kammermusik unterwegs. Am 25. Mai wird sie in Oederan mit dem Anja Bach Quartett die neue Sonderausstellung eröffnen. Diese ist Teil der übergreifenden Schau „Textil! Zukunft“, die unter anderem auch in Hainichen die sächsische Textilproduktion thematisiert. Aussteller sind Texton...