Derzeit werden Figuren aufgestellt, um die die Kürbisse gebaut werden.
Bild: L. Schieferstein/Schlossbetriebe
Derzeit werden Figuren aufgestellt, um die die Kürbisse gebaut werden.
Bild: L. Schieferstein/Schlossbetriebe
Flöha
Erste Festival-Figuren ziehen in den Schlosspark Lichtenwalde
Von Steffi Hofmann
Zum Kürbisfestival in Lichtenwalde wird es nächste Woche bunte Zirkuswelten geben. Die Konstruktionen werden nun Stück für Stück platziert.

Noch gut eine Woche, dann steht das Schlossgelände in LIchtenwalde wieder ganz im Zeichen kugelrunder Früchte. Das zweite Kürbisfestival wird unter dem Motto „Zirkus“ veranstaltet. Dafür werden in diesen Tagen alle benötigten Materialien zum Aufbau der Figuren, der Rundwege und der Dekoration angeliefert.
