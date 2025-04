Essen angebrannt: Feuerwehr rückt in Freiberg aus

Ein Rauchmelderalarm und Qualm am Fenster sorgte am Ostermontag für einen Feuerwehreinsatz.

Wegen eines Feuerwehreinsatzes musste die Peter-Schmohl-Straße in Freiberg am Ostermontag kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen 10.15 Uhr rollten die Freiberger Feuerwehr und der Rettungsdienst mit mehreren Einsatzfahrzeugen zu einem Mehrfamilienhaus an der Peter-Schmohl-Straße. Dort hatte plötzlich ein Rauchmelder Alarm ausgelöst und es war...