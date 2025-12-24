MENÜ
  • Exklusives Bauhaus-Design aus dem Erzgebirge schafft es ins berühmte MoMa-Museum in New York

Geschäftsführer Björn Rülke stellt im Musterraum seiner Firma das Tischset vor, das für das MoMa in New York gefertigt wird.
Geschäftsführer Björn Rülke stellt im Musterraum seiner Firma das Tischset vor, das für das MoMa in New York gefertigt wird. Bild: Jan Leißner
Flöha
Exklusives Bauhaus-Design aus dem Erzgebirge schafft es ins berühmte MoMa-Museum in New York
Von Jan Leißner
Aus einer Spielzeugfirma wird ein renommierter Zulieferer für Holzbauteile: Rülke findet sich in Möbeln, Bahnwaggons und Kreuzfahrtschiffen. Selbst in China und Japan macht der Betrieb aus der Nähe von Freiberg auf sich aufmerksam.

Das Museum of Modern Art (MoMa) in New York gilt als eines der meistbesuchten Kunstmuseen der Welt. Es beherbergt eine bedeutende Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst, darunter Werke von Pablo Picasso und Andy Warhol. Im Webshop des MoMa lassen sich Design-Objekte des täglichen Bedarfs erwerben.
