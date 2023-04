Feuerböcke - so grillten unsere Vorfahren

So manche Hexenfeuer genannte Brauchtumsflamme wird zur bevorstehenden Walpurgisnacht entzündet werden. Zur stimmungsvollen Zeremonie gehört dann auch der Genuss von deftigen Speisen, die auf heißer Glut zubereitet wurden. Einen dazu passenden Bildungsausflug in die Grillgeschichte ermöglicht der Besuch des Museums "Die Weberei" in Oederan....