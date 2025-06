Flöha: 78-jähriger mit Rollator durch Bus schwer verletzt

Der Mann war scheinbar mit dem Fuß unter einen Reifen geraten. Die Polizei sucht Zeugen.

Flöha.

Ein 78-Jähriger ist bei einem Unfall mit einem Bus in Flöha schwer verletzt worden. Laut Polizei hielt an der Haltestelle „Am Markt“ an der Augustusburger Straße, auf Höhe der Oberen Güterbahnhofstraße, am Dienstagnachmittag ein Bus der Linie 1 (Fahrer: 58), der in Richtung Sattelgut unterwegs war. Beim Ausfahren aus der Bushaltestelle geriet der 78-Jährige mit einem Rollator auf unbekannte Weise scheinbar mit dem Fuß unter einen Reifen des Busses. Der Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Sachschaden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, insbesondere auch die Insassen des Busses. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mittweida unter Ruf 03727 9800 entgegen. (fp)