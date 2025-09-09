Flöha: Auto gerammt und geflohen

Flöha
Ein Unbekannter hat einen Schaden von rund 8000 Euro hinterlassen.
Zu einem nächtlichen Unfall mit hohem Sachschaden am Wochenende in Flöha sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, passierte der Zusammenstoß am Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr Am Mörbitzbach in Höhe des Hausgrundstücks Nummer 14. Ein bisher unbekannter heller Kleinwagen stieß gegen einen schwarzen VW Golf. Dabei...
