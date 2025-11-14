Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Chefarzt Dr. med. Erik Hauffe mit Prothesen und Modellen.
Chefarzt Dr. med. Erik Hauffe mit Prothesen und Modellen. Bild: Klinikum Mittweida
Flöha
Flöha: Chefarzt spricht über Trends bei künstlichen Gelenken
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Alles schneller, höher, weiter? Gilt das auch für Gelenkersatz? Chefarzt Dr. Erik Hauffe spricht am 18. November in Flöha über neue Entwicklungen bei künstlichen Gelenken.

Das Patientenforum „Neue Entwicklungen bei künstlichen Gelenken“ findet am 18. November ab 17 Uhr im Mehrzwecksaal/Wasserbau in der Alten Baumwolle, Clausstraße 3, in Flöha statt. Es referiert: Dr. med. Erik Hauffe, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie mit Zertifiziertem Endoprothetik-Zentrum am...
