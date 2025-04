Flöha: Flasche trifft Frontscheibe

Freitagnacht wurde die Polizei nach Flöha gerufen, weil eine Flasche in die Frontscheibe eines BMWs eingeschlagen ist. Wer macht sowas?

Freitagnacht wurde die Polizei wegen einer beschädigten Frontscheibe nach Flöha gerufen. Nach Angaben im Polizeibericht fand der Einsatz in der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 0.25 Uhr in der Dr.-Kurt-Fischer-Straße statt. Dort wurde durch einen Flaschenwurf die Frontscheibe eines parkenden Pkw BMW so beschädigt, dass am Fahrzeug ein...