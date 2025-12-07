Flöha: Neuer Marktplatz erlebt Feuertaufe

Die Stadt Flöha verfügt endlich über einen Marktplatz. Zur offiziellen Eröffnung strömten die Flöhaer und ihre Besucher auf das Areal der ehemaligen Baumwollspinnerei am Zschopau-Ufer.

Von den vielen Granitpflastersteinen, die in den vergangenen Monaten auf dem neuen Marktplatz von Flöha verlegt wurden, war am Samstag kaum etwas zu sehen. Denn die Besucher strömten auf das Areal, um bei der Einweihung dabei zu sein.