Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen sehr viele Besucher.
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen sehr viele Besucher. Bild: Knut Berger
Auf der Bühne spielte auch die Big Band der Musikschule.
Auf der Bühne spielte auch die Big Band der Musikschule. Bild: Knut Berger
Matheo Thürig war am Stand des Vereins New Chapter zu finden.
Matheo Thürig war am Stand des Vereins New Chapter zu finden. Bild: Knut Berger
Bernd Günther (l.) und Helmut Schildhorn gehören zum Modelleisenbahnteam, das im Wasserbau zu Hause ist.
Bernd Günther (l.) und Helmut Schildhorn gehören zum Modelleisenbahnteam, das im Wasserbau zu Hause ist. Bild: Knut Berger
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen sehr viele Besucher.
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen sehr viele Besucher. Bild: Knut Berger
Auf der Bühne spielte auch die Big Band der Musikschule.
Auf der Bühne spielte auch die Big Band der Musikschule. Bild: Knut Berger
Matheo Thürig war am Stand des Vereins New Chapter zu finden.
Matheo Thürig war am Stand des Vereins New Chapter zu finden. Bild: Knut Berger
Bernd Günther (l.) und Helmut Schildhorn gehören zum Modelleisenbahnteam, das im Wasserbau zu Hause ist.
Bernd Günther (l.) und Helmut Schildhorn gehören zum Modelleisenbahnteam, das im Wasserbau zu Hause ist. Bild: Knut Berger
Flöha
Flöha: Neuer Marktplatz erlebt Feuertaufe
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Flöha verfügt endlich über einen Marktplatz. Zur offiziellen Eröffnung strömten die Flöhaer und ihre Besucher auf das Areal der ehemaligen Baumwollspinnerei am Zschopau-Ufer.

Von den vielen Granitpflastersteinen, die in den vergangenen Monaten auf dem neuen Marktplatz von Flöha verlegt wurden, war am Samstag kaum etwas zu sehen. Denn die Besucher strömten auf das Areal, um bei der Einweihung dabei zu sein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
4 min.
Historisches Ereignis in Flöha: Der erste Marktplatz in der Stadtgeschichte ist fertig
Claudius Müller (l.) und Ronny Hengst von der einheimischen Firma Elektro-Krause haben am Donnerstag vor Nikolaus die Buden mit Beleuchtung ausgestattet.
Am Nikolaustag 2025 herrscht Partystimmung an der Alten Baumwolle in Flöha: Das neue Stadtzentrum ist um einen weiteren Baustein reicher.
Knut Berger
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
13:20 Uhr
1 min.
Rätselhafter Unfall in Chemnitz: Mercedes kracht gegen Hauswand
Der Mercedes fuhr gegen eine Hauswand.
Das Auto löste einen automatischen Notruf aus. Wie es dazu kam, ist noch nicht bekannt.
Erik Anke
26.10.2025
1 min.
Das ist der Plan für den neuen Marktplatz an der Alten Baumwolle Flöha
Der Marktplatz an der Alten Baumwolle im Stadtzentrum von Flöha.
Die Stadträte haben eine wichtige Entscheidung für das Gelände an der Alten Baumwolle in Flöha getroffen.
Knut Berger
13:24 Uhr
2 min.
Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen haben geheiratet
Gabriela zu Leiningen und Wolfgang Porsche haben geheiratet.
Sie ist eine Thyssen-Tochter, galt mit ihrem Ex-Mann als Traumpaar des internationalen Jetsets. Er ist einer der führenden Köpfe in der Autobranche und mit über 80 noch immer Porsche-Oberhaupt.
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
Mehr Artikel