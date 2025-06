Flöha: Polizei überführt mutmaßlichen Einbrecher

Die Spurenauswertung brachte einen DNA-Datenbanktreffer. Der Mann ist mutmaßlich für mehrere Einbrüche verantwortlich.

Flöha.

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher überführt. Im April dieses Jahres war der Polizei ein Einbruch in eine Praxis in der Straße Zur Baumwolle in Flöha gemeldet wurden. Entwendet wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag. Am Tatort konnten die Beamten auch DNA-Spuren sichern. Ein vager Verdacht richtete sich gegen einen 30-jährigen Mann. Die Spurenauswertung brachte nun einen Datenbanktreffer. Die DNA-Spur konnte dem Mann zugeordnet werden. Ein weiterer Einbruch in eine Firma in der Bergstraße im Mai 2025 geht ebenfalls mutmaßlich auf das Konto des Deutschen. Des Weiteren steht er im Verdacht, Anfang April in mehrere Gärten in Flöha eingebrochen zu sein sowie im Mai ein Fahrrad entwendet zu haben. (fp)