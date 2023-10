Flöha: Radfahrer stürzt beim Befahren einer Treppe und verletzt sich am Kopf

Nach Polizeiangaben war bei dem Unfall vom Freitagabend wohl Alkohol im Spiel.

Bei einem Unfall, der sich am Freitagabend in Flöha ereignet hat, ist ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war der 40-jährige gegen 18.40 Uhr aus Richtung Claußstraße über die Claußbrücke in Richtung Augustusburger Straße gefahren. Um die Straße an der Fußgängerampel zu überqueren, sei der Radfahrer...