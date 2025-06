Flöha: Unbekannte zündeln auf Jugendclub-Gelände

Die Täter setzten Plastikmobiliar in Brand. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.

Flöha.

Unbekannte haben Plastikmobiliar auf dem Gelände eines Jugendclubs an der Straße Zur Baumwolle in Flöha angezündet und Schaden angerichtet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, betraten die Unbekannten das Gelände und setzen anschließend auf einer Terrasse einen Garten-Plastiktisch sowie dazugehörige Plastikstühle in Brand. Durch die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen gelöscht und dadurch ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindert werden, heißt es von der Polizei weiter. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge beziffert sich der brandbedingte Sachschaden auf etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (fp)