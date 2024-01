Flöha: Urologische Facharztpraxis bleibt vorübergehend geschlossen

Weil Urologe Nico Rößler eine eigene Praxis in Westsachsen übernimmt, muss Praxisbetreiber Edia-Med einen Nachfolger finden. Das muss innerhalb eines Jahres passieren und wird nicht einfach.

Die urologische Praxis im Plaue-Center in Flöha ist geschlossen. Nico Rößler, der bislang als angestellter Facharzt die Praxis führte, hat zum Jahreswechsel in Hohenstein-Ernstthal eine eigene Praxis übernommen. Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Edia-Med, das die urologische Praxis in Flöha betreibt, sucht eine Nachfolgerin oder...