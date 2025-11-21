Flöha: Warum die Walthers ihr Geschäft mit einem lachenden und einem weinenden Auge schließen

Katrin und Uwe Walther schließen nach 25 Jahren ihr Gardinen-Fachgeschäft. Wer meint, dass Gardinenstoff von gestern sind, sollte einen Blick in den Laden werfen - und in das volle Auftragsregal.

Nun ist es soweit: Katrin und Uwe Walther schließen ihr Gardinen-Fachgeschäft in Flöha. Vor beinahe genau 25 Jahren hat Katrin Walther das Geschäft eröffnet. Die Entscheidung fiel damals aus einer Zwickmühle heraus. Katrin Walther ist gelernte Wirtschaftskauffrau und hat als Buchhalterin gearbeitet. Nähen und Handarbeit waren von...