Flöha: Wo ist der 13-jährige Dominik M.?

Der Junge verschwand am Sonntagnachmittag aus seiner Wohneinrichtung in Flöha. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Flöha.

Der 13-jährige Dominik M. aus Flöha wird vermisst. Die Chemnitzer Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Junge habe am Sonntagnachmittag seine Wohneinrichtung in Flöha verlassen und sei nicht wie vereinbart am Abend zurückgekehrt. Dominik hatte sich laut Polizei schon in der Vergangenheit mehrfach nicht an zeitliche Absprachen gehalten und kehrte nicht selten erst am Folgetag zurück oder wurde durch die Polizei aufgegriffen. Auch bekannte Aufenthaltsorte seien bislang erfolglos überprüft wurden. In der Vergangenheit habe er sich während seines Verschwindens in Flöha oder Chemnitz aufgehalten. Der 13-Jährige sei auf Medikamente angewiesen. Eine gesundheitliche Beeinträchtigung sei derzeit nicht auszuschließen. Der Junge sei etwa 1,60 Meter groß, schlank und habe kurze, blonde Haare. Vermutlich sei er mit einer blauen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet. Die Polizei fragt: Wer hat Dominik seit Sonntagnachmittag gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise können an das Polizeirevier Mittweida unter der Rufnummer 03727 9800 oder unter 110 an den Polizeinotruf gegeben werden. (fp)