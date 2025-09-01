Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Christof Heyden
Bild: Christof Heyden
Flöha
Flöhaer Breitscheid-Boulevard wird Besuchermagnet
Von Christof Heyden
Das 22. Straßenfest ist ein Stelldichein der Generationen. Kulinarische Angebote und kulturelle Darbietungen treffen deren Geschmack.

Bei besten Rahmenbedingungen ist die Neuauflage des Straßenfestes in der Rudolf-Breitscheid-Straße über das Pflaster gegangen. Mitglieder des Stadtfestvereins haben unterstützt von Anwohnern, Händlern und Gewerbetreibenden die Erlebnismeile für einen Samstag hergerichtet. Vereine und Initiativen der Stadt, Kirchgemeinden und Privatpersonen...
