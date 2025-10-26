Flöhaer Stadträte ehren verstorbenen Politiker

Eberhard Krause erhielt einen Eintrag in Ehrenbuch der Stadt Flöha.

Die Flöhaer Stadträtinnen und Stadträte haben Eberhard Krause gedacht. Der einheimische Unternehmer war am 10. Oktober mit 77 Jahren verstorben. Er gehörte von 1990 bis 2014 dem Stadtrat von Flöha an. Dabei saß er stets in der CDU-Fraktion. „Wir haben ihm mit einer Schweigeminute gedacht. Viele Jahre stellte Eberhard Krause seine...