Förderverein lädt zu Arbeitseinsatz in Lichtenwalde

Das Gärtnerteam soll am 11. November 2023 bei der Laubbeseitigung unterstützt werden. Und das ist noch nicht alles.

Der Förderverein Schloss und Barockgarten Lichtenwalde lädt am Sonnabend, dem 11. November dieses Jahres, zum traditionellen Arbeitseinsatz im historischen Zentrum von Lichtenwalde ein. „Treffpunkt ist 9 Uhr an der Informationstafel am Parkplatz P4. Weitere Helfer in wetterfester Kleidung sind stets willkommen“, teilt Vereinschef Jürgen...